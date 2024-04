Non deve essere andata giù allla seconda sconfitta in cui è incappata la squadra di Gasperini. Tra l'altro, per due obiettivi stagionali ancora più importanti della gara, che giocherà senza niente da perdere, contro ilper i quarti di finale di Europa League, di scena domani alle 21 ad Anfield. KO con la Fiorentina in Coppa Italia e KO con il Cagliari in Serie A, con la Champions che si allontana.Così, al termine della partitail tecnicocon la dirigenza nerazzurra presente all'Unipol Domus, vicino agli spogliatoi. Toni alti e accesi, come scrive il Corriere di Bergamo, che sottolineano il malcontento generale. Soltanto un'impresa in Inghilterra può aiutare la società a risollevarsi, in termini di umore e prestigio. Servirà peròda quello visto in campo a Cagliari, dove il tecnico non ha visto lo spirito dei sardi nei duelli nerazzurri.

Per la partita favoriti i giocatori che hanno riposato in Sardegna: Hien di nuovo in difesa, Holm e Ruggeri sugli esterni e Miranchuk e De Ketelaere in attacco.: finora in Europa League ha parato Musso, ma Gasperini potrebbe dare continuità a Carnesecchi.