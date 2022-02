Ci sono ora tre date per il recupero di Atalanta-Torino: mercoledì 2 marzo, mercoledì 20 aprile e mercoledì 11 maggio, ovvero i giorni in cui si giocheranno l'andata e il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e il giorno della finalissima della competizione.



Se l'Atalanta fosse arrivata in finale di Coppa Italia e di Europa League, non sarebbe stato possibile recuperare la partita contro il Torino prima della fine del campionato