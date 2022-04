Atalanta-Torino si giocherà oppure no? Lo si scoprirà domani quando il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà in merito al ricorso presentato dalla società nerazzurra che ha chiesto la vittoria a tavolino per 3-0.



Difficilmente il ricorso verrà però accolto, tanto che la Lega serie A ha già fissato per mercoledì 11 maggio la data del recupero della partita che in origine si sarebbe dovuta giocare lo scorso 6 gennaio.