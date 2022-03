L'Atalanta ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni chiedendo il 3-0 a tavolino per la partita contro il Torino. La gara si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio ma la squadra granata fu bloccata dall'Asl per via dei diversi casi di Covid scoppiati nello spogliatoio granata.



Il Giudice sportivo non assegnò il 3-0 a tavolino ma decise di far rigiocare la partita, una decisione che in un primo tempo l'Atalanta ha impugnano presentando ricorso alla Corte d'Appello. Ricorso che è stato però respinto. Ora un nuovo capitolo della querelle, con i nerazzurri che hanno presentato un nuovo (e ultimo) ricorso al Collegio di Garanzia di Coni chiedendo sempre la vittoria a tavolino per 3-0.



I precedenti identici dello scorso campionato di Juventus-Napoli e Lazio-Torino inducono però a pensare che anche il Collegio di Garanzia del Coni rigetterà il ricorso e che la partita dovrà essere prima o poi recuperata.