Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già tempo di turno infrasettimanale. Giovedì alle 20.45 l'Atalanta ospita il Torino, in una sfida che vede di fronte due fra le sei squadre che, dopo tre giornate, guidano la classifica con 7 punti. Per i padroni di casa probabile 4-2-3-1 con Zapata centravanti, per gli ospiti consueta difesa a tre e Sanabria terminale offensivo.



Giovedì 1 settembre, ore 20.45: Atalanta-Torino (Dazn)



ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Okoli, Demiral, Toloi; de Roon, Koopmeiners; Malinovskyi, Ederson, Boga; Zapata.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.