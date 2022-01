Atalanta-Torino va rigiocata: è questa la decisione del Giudice Sportivo riguardo alla partita dello scorso 6 gennaio, non giocato in quanto la squadra granata era stata bloccata dall'Asl di Torino per via dei vari casi di Covid riscontrati nello spogliatoio granata.



Secondo quanto spiegato dal Giudice sportivo nel proprio comunicato, il Torino non si è presentato a Bergamo perché fermato da cause di forza maggiore, ovvero dalla decisione dell'Asl.