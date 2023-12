L'Atalanta recupera Gianluca Scamacca. L'attaccante azzurro entra nell'elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini per la trasferta di Bologna, match valido per la 17ª giornata di Serie A in programma sabato alle 15 al Dall'Ara. Restano fuori dalla lista Palomino, Toloi ed El Bilal Touré.



Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi.



Difensori: Holm, Djimsiti, Bakker, Zortea, Ruggeri, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Scalvini, Bonfanti, Zappacosta, Zortea.



Centrocampisti: Koopmeiners, Pasalic, Ederson, de Roon, Miranchuk.



Attaccanti: Muriel, Lookman, De Ketelaere, Scamacca.