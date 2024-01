Atalanta, Toure in gol e le ultime su de Roon

El Bilal Touré oggi è sceso per la prima volta in campo e in gol (doppietta nell’11-0 contro la Real Calepina) a sei mesi dalla rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro con la maglia dell'Atalanta. L'acquisto più caro della storia atalantina (30 milioni all’Almeria), dopo aver fatto una parte tecnica individuale per la prima parte del test, ha giocato il secondo tempo con l’indicazione di non calciare in porta ma ha comunque segnato due gol: un appoggio a due metri dalla porta e un colpo di testa. Ora punta a rientrare per la gara con l’Udinese, il 27 gennaio.



Gli altri 9 gol li hanno segnati Scamacca (2), Zappacosta (2), Adopo (2), Zortea (1), Muriel (1) e Bakker (1). Terapie per Hateboer, mentre de Roon reduce dal trauma cranico non ha più avuto mal di testa ma solo dolorini al collo e domani dovrebbe rientrare in gruppo.