Continua la striscia di soddisfazioni atalantine nelle competizioni internazionali in corso di svolgimento: aspettando Joakim Maehle e la sua Danimarca, sono due i nerazzurri che hanno conquistato il diritto di giocare la Finale di Euro 2020, in programma domenica sera al 'Wembley Stadium' di Londra. Si tratta di Rafael Toloi e Matteo Pessina, anche ieri sera scesi in campo nel corso della semifinale contro la Spagna. Ma per il club orobico non finisce qui: Cristian Romero e il neo-atalantino Juan Musso saranno a disposizione del ct argentino Scaloni per la Finale di Copa America in programma domenica (ore 2 italiane). Devono accontenrarsi, invece, Duvan Zapata e Luis Muriel: la Colombia, infatti, giocherà la Finale per il 3/4 posto, sabato (ore 2 italiane).