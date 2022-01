L'Atalanta dovrà organizzare una doppia trasferta per la partita di sabato sera contro la Lazio a causa di alcuni no vax presenti in rosa: la maggior parte dei calciatori, quelli vaccinati, viaggeranno regolarmente per poi pernottare in albergo e mangiare al ristorante, mentre gli altri dovranno muoversi con un altro mezzo, presumibilmente un van, per poi pernottare in un appartamento che la società prenoterà vicino all'hotel che ospiterà i compagni.