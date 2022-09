L'Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue la preparazione in vista della gara di domenica (ore 18,00) contro la Roma. Djimsiti, Zapata e Zappacosta hanno svolto anche oggi un lavoro differenziato, seguendo i rispettivi programmi di recupero: non ci saranno allo 'Stadio Olimpico'. Chi ci sarà invece, con tutta probabilità, è Jeremie Boga, rientrato completamente in gruppo. Domani l'ultima seduta prima della partenza.