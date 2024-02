Atalanta, tre ballottaggi e un ex Milan che vuole pungere

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini tarda a diramare la lista dei convocati, ma ormai i giochi per San Siro sono fatti: Lookman partirà per Milano dopo l'ultimo provino sostenuto oggi, ma resterà in panchina, almeno dal 1'. A Zingonia invece rimarrà per proseguire il lavoro individuale Palomino, che comunque è tornato ad allenarsi sul panco e dovrebbe rientrare in gruppo in tempo per l'Inter.



Tre i ballottaggi in vista della gara col Milan: in difesa nessun dubbio, il trio Scalvini-Djimsiti-Kolasinac sarà il trio davanti a Carnesecchi, reduce da due rigori di fila parati. La prima incognita è sulle fasce, dove uno tra Holm e Ruggeri potrebbe lasciare il posto al duttile Zappacosta. In attacco, l'ex Pasalic (2 gol e 1 assist già realizzati contro il Diavolo) vorrebbe fare ancora male al Milan a San Siro, ma c'è Koopmeiners in forma. Infine, la questione più annosa: Miranchuk o Scamacca a fianco di De Ketelaere (ancora 0 reti ai danni del Milan), l'altro ex che vuole continuare la sua striscia positiva di 4 gol e 2 assist realizzati dopo l'ultima partita con i rossoneri, eliminati in Coppa Italia il 10 gennaio.