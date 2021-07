In uscita dall'Atalanta dopo l'attivo di Juan Musso, il portiere Pierluigi Gollini ha parecchi estimatori tra Italia ed estero. Come scrive il portale Lalaziosiamonoi.it, il portiere sarebbe finito nel mirino di Lazio e Fiorentina. All'estero, anche l'Everton avrebbe mostrato interesse, ma la squadra al momento favorita pare essere la Fiorentina, che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Lirola per abbassare le richieste della Dea.