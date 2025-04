Atalanta, tre difensori vogliono esserci contro il Milan

Getty Images

mister Gasperini nell'uovo di Pasqua potrebbe trovare una tripla sorpresa. Tutti e tre i suoi difensori, il capitano e i due nuovi innesti, stanno facendo di tutto per recuperare in tempo per la gara diper l'Atalanta.Nelle ultime tre partite, tre sconfitte con 0 gol e solo 5 tiri in porta, a mancare di più sono stati i contributi del tridente, De Ketelaere che non segna dal 2024 e Retegui e Lookman a secco da un mese. Le alternative in area però possono arrivare anche da altri attaccanti aggiunti:in cerca della profondità per spiazzare le difese avversarie dalle retrovie.

A Zingonia continuano invece le loro. Domani è in programma una seduta pomeridiana per preparare la gara contro il, lunch match di domenica 13 aprile alle 12.30.per questo i tifosi della Nord hanno esposto uno striscione d'incoraggiamento fuori dal Centro Bortolotti,