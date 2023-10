L'Atalanta si prepara ad affrontare prima il Genoa, domenica alle 18 al Gewiss Stadium, e poi lo Sturm, il 26 ottobre alle 18.45 a Graz per l'Europa League, senza Koopmeiners. Finora il tuttocampista olandese ha preso parte a tutte le dieci gare stagionali e fare a meno di lui non sarà semplice. Mister Gasperini sta studiando ben tre soluzioni tattiche per sopperire all’assenza del centrocampista, ai box per la lesione di primo grado al bicipite femorale destro almeno fino al 30 ottobre.



La prima ipotesi prevede l'intuitiva sostituzione sulla trequarti con il goleador della Croazia Mario Pasalic. Non è l'unica però, perché se Adopo affiancasse de Roon sulla mediana, Ederson potrebbe spostarsi dietro le punte, anche se è un ruolo che non gradisce. C'è anche un altro scenario che potrebbe piacere al Gasp, quello del tridente puro: De Ketelaere, Lookman e l'azzurro Scamacca senza un trequartista di riferimento, soluzione già adottata in passato.