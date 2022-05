Oggi il primo portiere dell'Atalanta Juan Musso compie 28 anni: un buon motivo per guardarsi indietro e pensare al suo futuro. Questa stagione in nerazzurro è stata contraddistinta da alti e bassi: bene in Champions e in Europa, dove ha esordito, più discontinuo e altalenante in campionato. In totale, Musso ha giocato 44 volte tra i pali nerazzurri, incassando in totale 60 reti e chiudendo 12 partite senza subire gol.



Voluto fortemente da mister Gasperini, pagato 20 milioni di euro all'Udinese, il futuro di Musso a Bergamo è legato a doppio filo alla permanenza del tecnico di Grugliasco sulla panca dell'Atalanta. Se Gasperini dovesse partire, non è escluso che la società saluti anche Musso con offerte di 20 milioni.



In estate dovrebbero infatti tornare a Zingonia due validissimi portieri he piacciono molto alla dirigenza nerazzurra: Gollini, il Tottenham non è convinto a riscattarlo o rinnovarlo, e Carnesecchi che, dopo l'esperienza alla Cremonese, è pronto a fare il grande salto in Serie A.