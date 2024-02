Atalanta, tre uscite nel mercato estivo! Musso, Bakker e...

I Percassi, insieme ai Pagliuca, proveranno a fare di tutto per trattenere Koopmeiners a Bergamo, sulla trequarti atalantina. Nulla potranno però questa volta con le forti intenzioni di Giuntoli, che per non farsi sfuggire l'olandese si è mosso per tempo, rinunciando a qualsiasi altra operazione per lui. Il tuttocampista nerazzurro è il colpo scudetto della Juve. Discorsi comunque rimandati in estate, quando si valuterà se gli interessi e i fondi delle big di Premier faranno propendere i bergamaschi per un'asta europea.



Koopmeiners potrebbe comunque rimanere l'unica uscita sacrificabile tra i titolari, un Højlund 2.0. Per tenersi stretti tutti gli altri, continuare a investire e pagare il riscatto a De Ketelaere e Holm, esplosi nell'ultimo periodo. Tre invece gli esuberi su cui la dirigenza orobica sta già lavorando per fare cassa e sfoltire la rosa tra cinque mesi. Prima di tutto Musso, che preoccupa di più visto l'alto investimento di 20 milioni fatto due estati fa. Una somma sicuramente già ammortizzata, ma l'Atalanta non vuole cederlo per meno di 10 milioni. Il Galatasary ha fatto un passo indietro e ora è alla ricerca di un nuovo pretendente, oltre che di un nuovo secondo portiere.



Poi ci sono Adopo e Bakker. Il primo a parametro zero dal Torino, potrà trovare una nuova collocazione anche in prestito, senza che l'Atalanta ci perda nulla. In estate è infatti previsto l'arrivo del talentuoso centrocampista del Birmingham Jordan James, che farà da terzo in mediana a de Roon ed Ederson. Più problematico piazzare Bakker, costato 10 milioni la scorsa estate, che esige uno stipendio di oltre 1 milione. Tutti i club italiani che si erano fatti avanti questo inverno, Monza e Torino su tutti, hanno poi desistito per il suo ingaggio. L'Atalanta, grazie all'uomo mercato Congerton che fa il paio con D'Amico, sta quindi cercando corteggiatori oltremanica.