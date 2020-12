L'allenatore ha fatto entrare il Papu contro la Juve e lo convocherà anche nelle ultime due partite dell'anno solare con Roma e Bologna. Ma da qui a pensare che l'argentino resti a Bergamo di sicuro sino alla scadenza del contratto (30 giugno 2023) e che il casus belli sia totalmente rientrato ce ne passa. La società nerazzurra vuole verificare gli sviluppi della vicenda in queste settimane e intantoPerché se è vero che un’eventuale risoluzione del contratto porterebbe a un risparmio di 10-11 milioni lordi, è altrettanto certo che l’Atalanta non ha nessun interesse a rinforzare una diretta concorrente in Italia. E nessuna necessità di fare cassa per il bilancio.Certo, un Papu svincolato attirerebbe diverse big del nostro campionato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport,, rappresentante per l'Italia di Gomez, vuoi per l’adattabilità al modulo di Pioli. I rossoneri ci starebbero anche ragionando, ma i dubbi sono molteplici. Il primo è di natura economica: il Papu a febbraio avrà 33 anni e sborsare milioni per il suo cartellino non sarebbe in linea con la politica di Elliott. In pratica, o si fa gratis (o giù di lì...) o è dura. In più, al Milan sono molto felici dell’equilibrio raggiunto a Milanello e inserire una personalità forte come quella dell’argentino, benché il profilo sia molto apprezzato tecnicamente, può essere rischioso. Infine, la trattativa per il rinnovo dista prendendo una piega positiva e sulla trequarti i rossoneri sono fin troppo coperti.