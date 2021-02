Si candida a giocare titolare anche la prossima partita, mercoledì sera alle 20.45 contro il Crotone, il secondo portiere dell'Atalanta, di nome ma non di fatto, Marco Sportiello. Ieri è diventato papà per la seconda volta: dopo Diletta, è venuto al mondo Leonardo. Poche ore dopo il lieto evento il tecnico di Grugliasco l'ha convocato per lanciarlo tra i pali e fare riposare Gollini.



HA FATTO 100- Il classe 1992 non ha per niente deluso, anzi: ha mantenuto la porta inviolata con due belle parate dopo due errori difensivi dei colleghi. Non solo: oggi in campo Sportiello ha festeggiato la sua centesima presenza con la maglia dell'Atalanta in Serie A.