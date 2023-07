Amichevole:Marcatori: 7′ pt Mæhle (A); 36′ Koopmeiners (A); 38′ Senesi (B); 40′ st Latte Lath (A)Bournemouth: Neto, Kerkez, Cook, Brooks, Solanke, Christie, Smith, Kluivert, Senesi, Zabarnyi, Anthony. A disposizione: Radu, Mepham, Ouattara, Rothwell, Moore, Traorè, Hill, Kilkenny, Greenwood. Allenatore: Andoni Iraola.Atalanta: Musso, Toloi, Mæhle, Koopmeiners, Pašalić, Lookman, de Roon, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini, Zappacosta. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Okoli, Højlund, Zortea, Kolašinac, Latte Lath, Bonfanti, Mallamo, Ghislandi, Cambiaghi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.Arbitro: Craig Pawson (assistenti Neil Davies e Con Hatzidakis; IV ufficiale Aaron Farmer).SECONDO TEMPO45′ Si chiude con il successo dell’Atalanta la prima amichevole internazionale dei nerazzurri di questa stagione!41′ Ancora tre cambi in casa nerazzurra: entrano Mallano, Bonfanti e Ghislandi, escono Koopmeiners, Toloi e Zappacosta.40′ GOOOOOLLLL!!! LATTEEE LATH!!! In area Latte Lath riprende il pallone e si gira concludendo in rete! 1-3! AVANTI COSÌ!37′ Cambio nell’Atalanta: entra Okoli, esce Scalvini.32′ Quattro sostituzioni nel Bournemouth: entrano Moore, Kilkenny, Rothwell e Hill, escono Solanke, Cook, Christie e Smith.27′ Tre cambi anche nell’Atalanta: entrano Carnesecchi, Latte Lath e Cambiaghi, escono Musso, Lookman e Pašalić.20′ Tre cambi nel Bournemouth: entrano Ouattara, Traorè e Mepham, escono Brooks, Kluivert e Senesi.19′ Conclusione insidiosa di Smith con pallone che finisce di poco a lato alla destra di Musso.18′ Bournemouth in avanti, ma i padroni di casa conquistano solo un calcio d’angolo.16′ Sinisto a giro alto di Koopmeiners.12′ Koopmeiners apre per Lookman che si aggiusta il pallone, entra in area e conclude in diagonale, ma il pallone finisce a lato.8′ Doppio cambio nell’Atalanta: entrano Kolašinac e Bakker, escono Mæhle e Ruggeri.1′ Subito Lookman pericoloso, ma la sua conclusione finisce a lato.1′ È iniziata la seconda frazione di gioco, per l’Atalanta in campo la stessa formazione del primo tempo. Il Bournemouth ha sostituito Neto con Radu.PRIMO TEMPO45′ Finisce la prima frazione di gioco al Vitality Stadium.44′ Conclusione altissima di Brooks.38′ Il Bournemouth dimezza lo svantaggio grazie alla rete di Senesi nonostante il precedente salvataggio di Mæhle sulla linea.36′ GOOOOOLLLL!!! TEUUUN KOOPMEINEEERS!!! Lookman lavora un bel pallone che serve a Koopmeiners, tocco fine dell’olandese e Neto è battuto! 0-2! AVANTI COSÌ!34′ Ancora pressione del Bournemouth: scontro Musso-Solanke, ma per l’arbitro si può proseguire.34′ Cross del Bournemouth per Solanke che gira di testa, ma non trova lo specchio della porta.39′ Pressione del Bournemouth, ma la difesa nerazzurra allontana.25′ Calcio d’angolo calciato dall’Atalanta con il pallone che attrraversa tutta l’are avversaria senza che nessuno nerazzurro trovi la deviazione.9′ Bournemouth in avanti, Musso blocca a terra.7′ GOOOOOLLLL!!! JOAKIIIM MÆHLEEE!!! Dopo l’incrocio colpito da Koopmeiners, Mæhle porta in vantaggio l’Atalanta! 0-1! AVANTI COSÌ!1′ Al Vitality Stadium è iniziata la partita