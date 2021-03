IL TABELLINO

Dopo Inter, Juve e Napoli, un’altra italiana va fuori dall’Europa prima di arrivare ai quarti., dopo lo 0-1 (immeritato) dell’andata, ha perso anche al “Di Stefano” di Madrid. Gol di(su rigore) e(la bandiera l’ha tenuta altacon la rete su punizione)Appena la squadra di Gasperini ha lasciato spazio, questo fenomeno di tecnica e velocità (o meglio, tecnica in velocità) ha incenerito la difesa nerazzurra. Nonostante gli sforzi dell’Atalanta, e la sua prima buona mezz’ora, la differenza di qualità è stata chiaramente a favore del Real Madrid.- Il piacere di cominciare a giocare dal basso.. Che aveva iniziato meglio della squadra di Zidane, prendendo possesso del giocoper assistere l’unica punta, Muriel. E’ stato il colombiano a creare la prima occasione da gol della partita, bruciando Lucas Vazquez sull’esterno e mettendo Gosens davanti alla porta, ma la palla è arrivata al tedesco sul piede sbagliato, il destro, e la parata di Courtois non è stata difficile.. Pur partendo dal gol di vantaggio di Bergamo, ha stravolto l’assetto del Real e schierato la difesa a tre, provata solo nell’ultima gara della Liga., così sarebbero nati duelli diretti e nei duelli, l’idea di Zizou era questa, sarebbe emersa la maggiore qualità dei suoi giocatori. Affrontare l’Atalanta in un altro modo avrebbe messo a rischio il Real sul piano tattico.: Toloi marcava Vinicius, Djimsiti su Valverde, De Roon su Modric, Pessina su Kroos, Maehle su Mendy, Gosens su Lucas Vazquez. Quando il Real Madrid entrava in possesso di palla, l’Atalanta girava un po’ a vuoto, ma non per questo rinunciava ad attaccare, anzi. Il primo quarto d’ora è stato tutto dei bergamaschi, poi il Real ha preso a palleggiare e la partita si è fatta più complicata. Modric e Kroos gestivano da signori, Lucas Vazquez attaccava senza sbagliare né un tempo, né una palla, Nacho dalla difesa si sganciava di continuo per rafforzare centrocampo e fascia sinistra. La prima occasione dei madridisti è arrivata in contropiede (passaggio sbagliato da Malinovskyi in attacco) con uno spunto in velocità di Vinicius, doppio scambio con Benzema il cui tiro in piena è stato respinto dal corpo di Djimsiti. Sette minuti dopo il gol: rilancio corto e sbagliato di Sportiello, arpionato da Modric e trasformato nell’assist per la rete di Karim Benzema. Per il centravanti francese è la decima stagione in cui segna almeno 5 gol in Champions League, solo Messi (13) e Ronaldo (11) ne contano di più.- La scelta del doppio trequartista non pagava, così a inizio ripresa Gasperini ha tolto Pasalic e messo Zapata al fianco di Muriel. All’Atalanta servivano due gol per vincere e passare il turno, proprio come a inizio partita, ed era arrivato il momento di provarci davvero, senza tergiversare.(adduttori) e Gasperini ha tentato il tutto per tutto con Ilicic, ribaltando le posizioni in campo: De Roon si è trasformato in esterno destro, Maehle è andato a sinistra, Malinovskyi a metà campo e Ilicic trequartista.- Qualche minuto prima del cambio,: Malinovskyi aggirato in velocità, partenza a razzo, scambio con Mendy, ripartenza a mille, taglio al centro, doppio passo su Romero, saltato, mezza finta su Maehle, saltato, recupero di Djimsiti, evitato, poi tocco di esterno su Sportiello in uscita e palla fuori di pochi centimetri.. L’Atalanta ha lasciato troppo campo al Real e Vinicius se n’è approfittato:, gol di Sergio Ramos. Solo Roberto Carlos (16 gol) ha segnato più gol di Sergio Ramos (15) tra i difensori in Champions League.. E semmai ci fosse stata la necessità di evitare sorprese, ci ha pensato Courtois con due grandi parate su Duvan Zapata. Courtois però non ce l’ha fatta a togliere dalla sua porta la stupenda punizione di Muriel, segnata con uno schema a doppia barriera, con quattro uomini del Real e, qualche metro più avanti, tre dell’Atalanta:, appena entrato, dopo attacco ed assist di Lucas Vazquez.Marcatori: 34' p.t. Benzema (R), 15' s.t. rig. Ramos (R), 38' s.t. Muriel (A), 40' s.t. Asensio (R)Assist: 40' s.t. Lucas Vazquez (R)Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Ramos (18' s.t. Militao), Varane, Mendy; Valverde (37' s.t. Asensio), Kroos, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius (24' s.t. Rodrygo). All. ZidaneAtalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (16' s.t. Palomino), Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina (39' s.t. Caldara), Gosens (12' s.t. Ilicic); Pasalic (1' s.t. Zapata), Malinovskyi; Muriel (39' s.t. Miranchuk). All. GasperiniArbitro: Danny Makkelie (NED)Ammoniti: 39' p.t. Valverde (R), 13' s.t. Toloi (A), 28' s.t. Nacho (R), 31' s.t. Kroos (R)