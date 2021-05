L'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini dopo il penultimo turno di campionato può tirare un sospiro di sollievo: l'accesso aritmetico alla terza Champions consecutiva le permette di concentrarsi esclusivamente sulla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 21 a Reggio Emilia.



DEA ARBITRO DI CHAMPIONS- Ma un pensierino al secondo posto- miglior traguardo di sempre della sua storia- lo fa la banda di Gasp: domenica sera ospiterà il Milan e, dal big match al Gewiss Stadium, dipenderà anche la qualificazione degli uomini di Pirlo e di Pioli.



TUTTE LE COMBINAZIONI- L’Atalanta chiuderà sicurante il campionato al secondo posto in caso di vittoria contro il Milan, ma questa non è l’unica combinazione possibile. Anche in caso di pareggio coi rossoneri e non vittoria del Napoli col Verona, la Dea sarà vice campionessa d'Italia. Invece, in caso di arrivo a pari punti con i partenopei (che si realizzerebbe col segno X a Bergamo e la vittoria degli azzurri contro l’Hellas) la squadra di Gattuso sarebbe avanti per un miglior parziale negli scontri diretti (4-2 e 1-4).