Atalanta, tutte le operazioni del mercato invernale

Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti conclusi in entrata e in uscita alle ore 20 di giovedì 1 febbraio:



OPERAZIONI IN ENTRATA – PRIMA SQUADRA



CALCIATORE DA TRASFERIMENTO

HIEN Isak Hellas Verona Definitivo



OPERAZIONI IN ENTRATA – UNDER 23



CALCIATORE DA TRASFERIMENTO

BERTINI Tommaso Latina Fine prestito

DA RIVA Jacopo Reggiana Fine prestito

DIAO BALDE Siren Hellas Verona Definitivo

JIMENEZ CASTILLO Kaleb Joel Salernitana Temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione

PANADA Simone Sampdoria Fine prestito



OPERAZIONI IN ENTRATA – SETTORE GIOVANILE



CALCIATORE DA TRASFERIMENTO

GOBBO Luca Renate Definitivo

MENSAH Anthony Kenneth Goldberg FC Definitivo



OPERAZIONI IN USCITA



CALCIATORE A TRASFERIMENTO

BEVILACQUA Marco Palermo Temporaneo con opzione

BROGNI Giorgio Fiorenzuola Temporaneo

CITTADINI Giorgio Genoa Temporaneo

DI SERIO Giuseppe Spezia Temporaneo con obbligo di riscatto condizionato

GELMI Ludovico Monopoli Temporaneo

ITALENG Jonathan Trento Temporaneo

MALLAMO Alessandro Südtirol Temporaneo con obbligo di riscatto condizionato

MORA Christian Renate Temporaneo

PELI Lorenzo Pontedera Temporaneo

ROALDSØY Alwande Molde Definitivo

SOPPY Brandon Schalke 04 Temporaneo

ZORTEA Nadir Frosinone Temporaneo