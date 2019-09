Per Ilicic e Muriel si tratta della 'vecchia squadra' e, come per tutte le ex che si rispettino, hanno il dente avvelenato e non vedono l'ora di affrontarla. Nessun problema perché il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini avrà l'imbarazzo della scelta: nella sessione pomeridiana del venerdì a Zingonia a porte chiuse tutti si sono allenati in palestra, con esercizi sul campo, di tecnica, di tattica e con la classica sgambata in famiglia. Tutti i giocatori hanno preso parte all'allenamento senza carichi differenziati e tutti stanno bene.



FORMAZIONE PRE-FIORENTINA. Gli ex di turno Luis Muriel e Josip Ilicic sono però in ballottaggio per il posto in attacco a fianco di Duvan Zapata, anche se potrebbe finalmente arrivare l'ora di Ruslan Malinosvkyi, sulla trequarti con il Papu Gomez per rischiare qualcosa in meno. Dietro dovrebbe ritornare Palomino, mentre Simon Kjaer potrebbe non essere ancora pronto. In mezzo Mario Pasalic dovrebbe riprendere il posto di un Freuler ancora in vacanza. Domani è in programma una rifinitura che precederà la partenza per Parma e, alle 13.30, si svolgerà la conferenza stampa prepartita di Gasperini.