Sono dodici i calciatori dell'Atalanta convocati dalle rispettive nazionali durante la sosta. Da sottolineare il ritorno di Scamacca in azzurro. Restano quindi in undici, oltre all'infortunato Touré e Toloi, a Zingonia agli ordini di mister Gasperini.



Italia: Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca: Italia-Malta, sabato 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024; Inghilterra-Italia, martedì 17/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024



Italia Under 21: Matteo Ruggeri; Italia-Norvegia, martedì 17/10 ore 17:45 – Qualificazioni Euro 2025



Argentina: Juan Musso; Argentina-Paraguay, venerdì 13/10 ore 01:00 – Qualificazioni Mondiali 2026; Perù-Argentina, mercoledì 18/10 ore 04:00 - Qualificazioni Mondiali 2026



Olanda: Teun Koopmeiners, Marten De Roon; Olanda-Francia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024; Grecia-Olanda, lunedì 16/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024



Albania: Berat Djimsiti; Albania-Repubblica Ceca, giovedì 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024; Albania-Bulgaria, martedì 17/10 ore 18:00 – Amichevole



Nigeria: Ademola Lookman; Arabia Saudita-Nigeria, venerdì 13/10 ore 18 – Amichevole; Mozambico-Nigeria, lunedì 16/10 ore 17 – Amichevole



Svezia: Emil Holm; Svezia-Moldavia, giovedì 12/10 ore 19 – Amichevole; Belgio-Svezia, lunedì 16/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024



Bosnia: Sead Kolasinac; Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina, venerdì 13/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024; Bosnia ed Erzegovina-Portogallo, lunedì 16/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024



Belgio: Charles De Ketelaere; Austria-Belgio, venerdì 13/10 ore 19 – Qualificazioni Euro 2024; Belgio-Svezia, lunedì 16/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024



Croazia: Mario Pasalic; Croazia-Turchia, giovedì 12/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024; Galles-Croazia, domenica 15/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024