La stagione da urlo con l'Atalanta ha fatto schizzare alle stelle la quotazione di mercato di Duvan Zapata e di settimana in settimana aumenta la lunga lista di pretendenti per l'attaccante colombiano, che ora ha estimatori anche in Spagna. In particolare, il Cholo Simeone: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, l'Atletico Madrid sta pensando a Zapata come rinforzo qualora dovesse partire Diego Costa; Duvan andrebbe così a completare il pacchetto offensivo già composto da Joao Felix e Morata.