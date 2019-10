Atalanta-Udinese 1-7



Gollini 6: costretto a indossare un cappellino alla Benji per via del troppo sole, quando esce su Okaka non è sicurissimo. Si prende qualche rischio quando abbandona i pali. Salva la sfera al 45’ s.t..



Djimsiti 6: ha la pancia piena e non si mangia Lasagna, ma fa di peggio, atterrandolo con cattiveria e rischiando il rosso. Si getta quindi a capofitto su Okaka in aiuto a Kjaer e gli va meglio.



(Dall’8’ st Malinovskyi 6: entra bene e sfiora anche lui il gol)



Toloi 6,5: scopre di dover entrare praticamente negli spogliatoi al posto di Palomino che si infortuna in allenamento, il migliore a difendere ma quando si tratta di attaccare la profondità è un’altra storia.



Kjaer 5: fatica a contenere l’estro e la forza di Okaka, atterrandolo con ripetuti falli. Al 12’ però gli regala direttamente- e clamorosamente- la sfera del gol, dando alla gara una piega negativa. Sbaglia anche la copertura su Lasagna.



Hateboer 6,5: chiude su Samir lungo la corsia sinistra, che pedala forte, poi si sposta in attacco a servire Ilicic



Pasalic 7,5: entra male su Jajalo e fa girare bene palla a metà campo e dietro, ma le azioni da gol passano da un’altra parte nel primo tempo e quando cerca di mirare lo specchio vuole le stelle. Cambia tutto nella ripresa, quando si inserisce nel tridente e butta dentro la sfera al bacio di Gomez.



de Roon 7: ingaggia un duello con Jajalo ad armi pari, ma il suo fine è trovare il varco giusto per l’attacco come in occasione dell’assist per il gol. In perfetto anticipo su De Paul.



Castagne 6,5: con Sema addosso non riesce a dare il meglio di sé ma con il passare dei minuti va sempre meglio e partecipa all’attacco nerazzurro.



Gomez 8: i suoi tiri verso lo specchio sono tutti telefonati con tanto di prefisso a Musso nel primo quarto d’ora, dal 16’ si riprende, lancia con più forza e dribbla in continuazione le pedine arancioni. I suoi tiri in porta si fanno sempre più pericolosi e trova l’assist del gol di Ilicic. Al 5’ della ripresa non infila due palle gol, ma lui è lì e infatti serve a Muriel l’assist del poker e a Pasalic quello per fare cinquina. Gli manca solo il gol. Tutti in piedi al cambio.



(Dal 20’ s.t. Barrow 6,5: Gasperini vuole concedere anche a lui la gioia del gol e il gambiano si avvicina di molto servendo ottimi passaggi sulla linea. Perfetto per far rifiatare).



Ilicic 8,5: sua la prima sfera della gara, ma vuole tenerla tutta per sé, a volte perde palla sul più bello. Non lo fa superato il 20’, quando in buona posizione raccoglie l’assist e la infila in Caricato dal gol, dà man forte anche in difesa e si procura il rigore del vantaggio. Non contento, è al posto giusto per raccogliere il guizzo del capitano e chiudere la gara. Unico, bentornato.



(Dal 32’ s.t. Traoré 7: ebbene sì, la sua favola con l’Atalanta inizia oggi, un gol d’autore e un futuro tutto da scrivere).



Muriel 8,5: fermato da Becao, non riesce a trovare l’imbeccata vincente. Un robot quando si tratta di concretizzare gli schemi, come in occasione del primo gol con il triangolo. Il cecchino che la Dea non ha mai avuto dice presente sul dischetto, dove la mette dentro con destrezza, la stessa di cui si serve per firmare la doppietta. Gasperini lo tiene dentro e quando il fiato sembra finito, conquista un altro rigore e lo batte in gol con la caviglia dolorante.





All. Gasperini 8: fanno a turno i giocatori dell’Atalanta per commettere l’ingenuità di giornata e regalare l’ennesima rete. Vuole migliorare la differenza reti e, sopra di 4, inserisce l’ucraino per un difensore e poi anche Barrow.