Atalanta-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Udinese (sabato 27 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Bergamaschi, dopo il successo sul Frosinone, che arrivano riposati da un turno saltato a causa dell’impegno in Supercoppa Italiana dell’Inter. Zona Champions da raggiungere contro i friulani che arrivano dalla rimonta casalinga subita dal Milan nell’ultimo turno. Spaventa quel solo punto di vantaggio sul 18° posto.



LE ULTIME - Gasperini, senza Koopmeiners (problema alla caviglia), ma con i soliti dubbi sui giocatori da schierare in avanti: De Ketelaere da centravanti? Probabile maglia da titolare per Pasalic. Per Cioffi, Samardzic e Thauvin sono alla ricerca di continuità, ma il secondo dovrebbe partire in panchina.



PROBABILI FORMAZIONI -



ATALANTA (3-4-1-2): Carnsecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi