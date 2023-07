Rodrigo Becao ha scelto l'Atalanta, che in alternativa valuta sempre il 24enne svedese Isak Hien del Verona. Per il difensore brasiliano l'Udinese chiede 10 milioni di euro e può considerare l'inserimento di una contropartita tecnica, come ad esempio il prestito di Okoli, cercato pure dal Monza.