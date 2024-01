Atalanta, UFFICIALE: ceduto in Norvegia un giovane centrocampista

L'Atalanta ha da poco ufficializzato la cessione di un giovane centrocampista. Si tratta del classe 2004 norvegese Alwande Roaldsoy - impiegato in questo inizio di stagione nella rosa Under 23 - che si trasferisce a titolo definitivo al Monde FK. Questo il comunicato:



"Atalanta BC comunica di aver ceduto al Molde FK il calciatore Alwande Roaldsoy a titolo definitivo. Il trasferimento diventerà efficace dal prossimo 31 gennaio. In bocca al lupo Alwande!".