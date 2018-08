È stata ufficializzata ieri con una conferenza stampa congiunta nella press-room del Centro Bortolotti di Zingonia la nascita di una nuova importante collaborazione tra Atalanta e Ponte San Pietro-Isola.

L'Atalanta con questa iniziativa vuole ribadire e potenziare la propria presenza sul territorio, legandosi a una realtà importante come il Ponte San Pietro-Isola, con l'obiettivo di sviluppare progetti comuni nella crescita e nella formazione dei giovani calciatori.

A far gli onori di casa il Responsabile del Settore Giovanile Maurizio Costanzi, il Responsabile dell'Attività di Base Stefano Bonaccorso e il Coordinatore del Progetto Scuole Calcio Loris Margotto. Graditi ospiti per il Ponte San Pietro-Isola il Presidente Onorario Livio Galbusera, il Presidente Marziale Bonasio e il Direttore Generale del Settore Giovanile Paolo Villa.