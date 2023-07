"UN MANCINO PER LA DIFESA: BENVENUTO SEAD KOLAŠINAC!AL SUO ATTIVO 50 PRESENZE NELLE COPPE EUROPEE E 53 CON LA NAZIONALE BOSNIACAAtalanta B.C. è lieta di annunciare che il calciatore Sead Kolašinac si è legato al Club nerazzurro dopo la stagione e mezza (da gennaio 2022 a maggio 2023) disputata in forza all’Olympique Marsiglia, con cui ha collezionato complessivamente 58 presenze con 4 gol e 2 assist.Difensore mancino bosniaco, con cittadinanza tedesca, è nato a Karlsruhe il 20 giugno 1993, iniziando a giocare a calcio nel Club della sua città natale per poi trasferirsi prima all’Hoffenheim e successivamente allo Stoccarda.Acquistato dallo Schalke 04, esordisce in Bundesliga con la squadra di Gelsenkirchen il 15 settembre 2012, debuttando poco dopo anche in Champions League, più precisamente il 4 dicembre 2012 contro il Montpellier. Dopo cinque stagioni in Germania, con 123 presenze complessive, 4 gol e 13 assist fatti, nell’estate del 2017 si trasferisce all’Arsenal. In Inghilterra esordisce segnando un gol nella Community Shield vinta poi ai rigori contro il Chelsea.Da gennaio a giugno 2021 una nuova parentesi allo Schalke 04 (all’attivo 17 presenze, 1 gol e 1 assist), per poi tornare all’Arsenal con cui disputa ancora mezza stagione fino a gennaio 2022 prima del trasferimento in Francia. Coi Gunners gioca complessivamente 118 partite, realizza 5 gol e 15 assist, vincendo anche una FA Cup e un’altra Community Shield oltre a quella della stagione del debutto. Nel 2018-19 viene inserito dall’UEFA nella squadra della stagione dell’Europa League, competizione nella quale si è messo in luce con il club londinese raggiungendo la finale.Significativo anche il suo percorso con la Nazionale della Bosnia-Erzegovina con cui ha debuttato, appena ventenne, nel 2013: da allora 53 presenze (impreziosite da 5 assist), comprese due partite nella Coppa del Mondo del 2014.Arriva a Bergamo con un bagaglio d’esperienza di oltre 300 presenze (317 per la precisione) solo a livello di club tra Schalke 04, Arsenal e Olympique Marsiglia, comprese 50 partite nelle competizioni europee (13 in Champions League, 34 in Europa League e 3 in Conference League). Dopo aver giocato in Bundesliga, Premier League e Ligue 1, ora lo attende la Serie A.Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Saed e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".