non perde tempo e chiude un altro colpo di grande livello. Si tratta di, terzino destro italiano cresciuto nella Fiorentina e passato da Betis, Sporting Lisbona ee trattato in passato da numerosi top club fra cui l'Inter e la Juventus. Ora il passaggio è diventato ufficiale in prestito con diritto di riscatto.Benvenuto Piccini! L'esterno arriva dal Valencia, Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto.​