L'Atalanta ha comunicato la cessione a titolo temporaneo del suo attaccante Alessandro Cortinovis alla Reggina.



"In bocca al lupo Alessandro!", scrive il canale ufficiale nerazzurro.



Dopo 12 anni in nerazzurro il ventenne bergamasco lascia la Dea per raggiungere l’altro prestito Marco Tumminello e l'ex German Denis, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022.