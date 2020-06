Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, l'Atalanta comunica l'acquisto a titolo definitivo dalla Juventus del centrocampista classe '99 Simone Muratore. Punto di forza e capitano della formazione bianconera Under 23, fresca di trionfo nella finale di Coppa Italia contro la Ternana, Muratore sarà un giocatore a disposizione di Gasperini a partire dalla prossima stagione.



LE PRIME PAROLE - Queste le prime parole di Muratore da nuovo giocatore nerazzurro: ‘’L’Atalanta rappresenta per me una grande occasione e ho intenzione di dare il massimo per ripagare la fiducia che la società ha dimostrato di avere nei miei confronti. Quello che l’Atalanta sta facendo in campionato ed in Europa è sotto gli occhi di tutti, sono veramente felice di poter indossare questa maglia. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con mister Gasperini e con i miei nuovi compagni”.



COMUNICATO JUVE - "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Muratore a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni, pagabili in quattro esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 6,8 milioni, al netto degli oneri accessori.