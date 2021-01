Signed

We are to confirm @AmadDiallo79's transfer to United has been finalised!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021

Lo scorso ottobre l'accordo, ora tutto è completo: ilannuncia di aver perfezionato l'acquisto didall'. L'ala ivoriana firma un contratto fino al 2025 con opzione per un'altra stagione, ora resta solo d'attendere la concessione del visto lavorativo (richiesto) per l'arrivo in Inghilterra e l'inizio degli allenamenti con i Red Devils.Lo si legge nel comunicato dello United,commenta: "Il Man United ha un'orgogliosa storia di sviluppo dei giovani giocatori e tutto è in ordine per permettere ad Amad di raggiungere il suo massimo potenziale qua. Gli servirà tempo per adattarsi ma la sua velocità, la sua visione e la sua fantastica abilità nel dribbling gli permetteranno di vivere bene la transizione. E' un giocatore con tutti gli attributi che servono per essere un giocatore importante del Man United negli anni a venire".Lo stesso Diallo spiega: "Dopo aver aspettato fin dall'estate, finalmente è un sogno che diventa realtà trasferirmi al Manchester United. Sono molto ambizioso e c'è così tanto che voglio raggiungere; quando ho parlato con l'allenatore sapevo che mi sarei unito al club perfetto. E' una squadra eccitante con tanti grandi giocatori, posso promettere che lavorerò ogni giorno per imparare da loro e dare tutto per sviluppare il mio gioco. Gli allenatori sono stati fantastici quando ho firmato, siamo stati in contatto costante e mi hanno già dato tanti consigli. Ho avuto modo di prepararmi per questo trasferimento, sia fisicamente che mentalmente, e ho lavorato sodo per essere pronto a fare un passo avanti in questo straordinario club".