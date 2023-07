L'Atalanta fa la storia e mette a segno il suo colpo più caro di sempre. Dopo il superamento delle visite mediche nella giornata di ieri, il club bergamasco ha ufficializzato l'acquisto dall'Almeria dell'attaccante classe 2001 El Bilal Touré. Il calciatore maliano si trasferisce in nerazzurro per 28 milioni di euro più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita in favore della società di provenienza, e ha firmato con l'Atalanta un contratto pluriennale.



Nella scorsa stagione, Touré ha realizzato 7 gol in 21 partite nel campionato spagnolo.