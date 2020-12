E' ufficialmente dell'Atalanta il primo colpo della finestra invernale del calciomercato. I belgi del Genk comunicano infatti in una nota di aver raggiunto un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo al club nerazzurro dell'esterno destro Joakim Maehle.



Per il calciatore danese classe 1997, che firma un contratto per le prossime 5 stagioni, l'Atalanta ha messo sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro.