Acuerdo con el @Atalanta_BC para el traspaso de Luis Muriel al conjunto italiano. ¡Gracias por todo, Muriel! #vamosmiSevilla #WeAreSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 21 giugno 2019

Luisè ufficialmente un nuovo giocatore dell'. Questo il comunicato del club atalantino: "L'Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia il calciatore Luis Muriel. All'Atalanta indosserà la maglia numero 9". Non riscattato dalla Fiorentina, i nerazzurri lo hanno prelevato dal Siviglia.Operazione da 18 milioni di euro complessivi: 15 di base più 3 di bonus. Infortunatosi nella sfida contro l'Argentina in Coppa America, Muriel si trasferisce così a titolo definitivo all'Atalanta. In mattinata era arrivato il messaggio d'addio alla Fiorentina dell'ex 29 viola - Il Siviglia, con un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la cessione salutando e ringraziando il colombiano, arrivato in Andalusia due stagioni fa, prelevato dalla. Ora il saluto definitivo alla Spagna, c'è l'Atalanta.