We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021





4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di @ChampionsLeague 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre pagine di storia nerazzurra...



Grazie di tutto Gollo e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!#GrazieGollo pic.twitter.com/YUpYMu7SZS — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 24, 2021

