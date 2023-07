Come si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mitchel Bakker".



IL PROFILO - Il sito del club orobico traccia anche un profilo del nuovo acquisto: "Esterno mancino olandese classe 2000, è cresciuto alla scuola calcistica dell’Ajax con cui arriva ad esordire in prima squadra a 18 anni nella coppa nazionale.



Nell’estate del 2019 si trasferisce al Paris Saint Germain: in Francia disputa due stagioni totalizzando 45 presenze complessive, comprese 10 partite in Champions League tutte nell’edizione 2020/21, vincendo un campionato, due coppe di Francia, una coppa di Lega e una Supercoppa.



Quindi, dal 2021 fino alla scorsa stagione, l’esperienza in Germania al Bayer Leverkusen con all’attivo 70 partite, impreziosite da 5 gol e 7 assist. Con la maglia del Bayer gioca sia in Champions League che in due edizioni di Europa League. E proprio in occasione della prima partecipazione nel 2021/22, incrocia i colori nerazzurri negli ottavi di finale.



Ha anche vestito la maglia Orange delle nazionali giovanili dell’Olanda dall’Under 15 all’Under 21, entrando poi nel giro della nazionale maggiore.



Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Mitchel, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".