Antonio Reda, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Atalanta, si trasferisce in prestito al Lecco. Questo il comunicato ufficiale del club che milita nel campionato di Serie C: "Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Antonio Reda, che diventa un nuovo giocatore bluceleste in prestito dall’Atalanta. Reda è una punta centrale classe 2002, di piede destro. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta e del Sassuolo, totalizzando 16 gol e 8 assist tra campionato Primavera, U17 e U18".