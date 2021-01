Il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko è arrivato a Bergamo: è atterrato alle 9.40 all'aeroporto di Malpensa, dove lo aspettava un transfer che l'ha condotto in un noto hotel del centro cittadino.



LA FIRMA- Il neo acquisto, arrivato all'Atalanta dallo Shakhtar cinque mesi prima della naturale scadenza del contratto per 700mila euro, ha fatto il suo ingresso in albergo alle 10.55 e lì vi rimarrà fino alle 17: depositerà i suoi effetti personali perché vengano sanificati e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino all'estate 2025.