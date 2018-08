Ora è ufficiale: Emiliano Rigoni è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Ecco il comunicato apparso sul sito del club orobico: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dallo Zenit San Pietroburgo il calciatore Emiliano Ariel Rigoni a titolo temporaneo con diritto di opzione. Emiliano Ariel Rigoni è nato il 4 febbraio 1993 a Colonia Caroya. Soprannominato in patria "El Rayo", può ricoprire svariate posizioni su tutto il fronte offensivo: è infatti un calciatore molto duttile, tecnico e ambidestro. Cresciuto nel Belgrano, con cui ha debuttato nella massima serie argentina a venti anni, ha poi proseguito la sua carriera nell'Independiente. In quattro stagioni in Argentina disputa 132 partite, mettendo a segno 25 gol totali tra campionato, coppa nazionale e Copa Sudamericana. Nel suo secondo anno con la maglia dei "Diablos Rojos" raggiunge la doppia cifra in campionato e si guadagna la chiamata dello Zenit San Pietroburgo e della Nazionale argentina. Con il club russo segna sei gol nelle prime cinque partite del girone di UEFA Europa League 2017-2018 contribuendo in modo determinante al primo posto finale. Con la nazionale argentina nell'ottobre 2017 debutta prendendo il posto di Di Maria dopo l'intervallo nel match di qualificazione ai Mondiali pareggiato 0-0 con il Perù. Ora è pronto per cominciare la sua avventura in Italia con la maglia nerazzurra. Benvenuto Emiliano!"