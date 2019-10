L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata questa mattina ha sostenuto i suoi nuovi esami, come previsto dopo l’infortunio muscolare accusato con la Colombia per cui c’era ancora un versamento da smaltire: confermata la diagnosi che prevede circa 3/4 settimane di stop, di cui una appena superata, quindi altre tre potenziali ai box: come riportato da Sos Fanta. Lo staff medico ha fissato il suo rientro dopo la sosta di metà novembre.