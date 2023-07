"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a titolo definitivo a OGC Nizza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga, 26enne attaccante franco-ivoriano che lascia il Club nerazzurro dopo una stagione e mezza (da gennaio 2022 a luglio 2023) nel corso della quale ha collezionato – in tutte le competizioni – 47 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist. Atalanta B.C. ringrazia e saluta affettuosamente Jérémie, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Ligue 1".



Con questa nota ufficiale sul proprio sito l'Atalanta dice addio all'attaccante ivoriano, ceduto in Francia per 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Era stato prelevato dal Sassuolo nella sessione invernale del 2021-22 per 22 milioni più bonus.