Il difensore argentino dell'Atalanta José Luis Palomino, risultato positivo lo scorso luglio al Clostebol Metabolita durante i controlli effettuati da Nado Italia a Zingonia e per questo sospeso dal Tribunale nazionale Antidoping, andrà a processo solo il prossimo 4 novembre, alle ore 14.00, in teleconferenza.



Il difensore nerazzurro si collegherà da remoto per difendersi dalle accuse: ha sempre dichiarato l'involontarietà di un contatto accidentale e la sua non colpevolezza, e non ha voluto patteggiare: il rischio è che si possa arrivare a una condanna di due anni. Con il Mondiale di mezzo e i tempi così lunghi il suo possibile ritorno in campo slitta comunque al 2023. Le controanalisi hanno confermato la positività e ora la palla passa a lui: con i suoi avvocati deve dimostrare il contatto accidentale.