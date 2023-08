L'Atalanta si muove in uscita. I bergamaschi hanno perfezionato la cessione di Emmanuel Latte Lath, che si trasferisce a titolo definitivo al Middlesbrough.

Questo il comunicato ufficiale:



"Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Middlesbrough FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Latte Lath. Atalanta BC saluta affettuosamente Emmanuel e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva in Inghilterra".