Brutte notizie per l'Atalanta e per Luis Muriel. L'attaccante colombiano ha riportato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per un periodo non breve. Migliorano invece le condizioni di Zapata e di Piccoli. A seguire il comunicato ufficiale del club orobico.



IL COMUNICATO - "Atalanta, il report dell'allenamento: lesione per Muriel

I nerazzurri si sono allenati questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Zapata è tornato a lavorare con la squadra (ancora in dubbio il suo recupero per la gara di sabato), anche Piccoli di nuovo in gruppo, sempre out Hateboer. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali altri cinque giocatori: de Roon e Scalvini si sono allenati con il gruppo, Demiral, Lovato e Mæhle invece hanno fatto un allenamento individuale. In serata rientreranno a Bergamo anche Ilicic, Miranchuk e Pašalic.



Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione"