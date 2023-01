3 stagioni e mezzo ricche di emozioni indimenticabili. Grazie di tutto, @malinovskyi18, e buona fortuna!



3 and a half seasons full of unforgettable emotions. Thanks for everything, Malina, and good luck!

In questi minuti il Marsiglia ha ufficializzato l'arrivo didall'Atalanta. Un affare chiuso già in questi giorni e annunciato ora dal club francese. Il giocatore si trasferisce all'Olympique in prestito con opzione di riscatto fissato a 10 milioni di euro, più eventuali altri 3 milioni di bonus.- Nella conferenza stampa di ieri Gian Piero Gasperini aveva di fatto annunciato l'addio del giocatore, parlandone già al passato: "Il valore di Malinovskyi per me è stato importante, è stato sostituito con un giocatore come Lookman". Escluso dalla lista dei convocati per la gara di oggi col Bologna, Malinovskyi ha voltato pagina ed è pronto a ripartire dal Marsiglia di Tudor.